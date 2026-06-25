La Protezione civile regionale sta monitorando e gestendo con particolare attenzione la situazione di fenomeni multirischio che in questi giorni interessa la Sardegna, caratterizzata dalla contemporanea presenza di alte temperature, temporali localmente intensi e condizioni favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi.
L'attuale situazione meteorologica determina
condizioni particolari per l'Isola.
Nell'ultima settimana il Centro funzionale
decentrato ha emesso due avvisi per condizioni meteorologiche
avverse legate alle elevate temperature. Nella giornata odierna,
così come nelle due precedenti, ha inoltre diramato un avviso di
criticità ordinaria con codice giallo, per rischio idrogeologico
per temporali in buona parte delle zone di allerta della
Sardegna.
Nelle zone interne si stanno sviluppando,
soprattutto nelle ore pomeridiane, temporali localizzati che
possono essere intensi, accompagnati da forti precipitazioni,
grandine e raffiche di vento fino a circa 70 km/h. In alcune aree
sono stati registrati accumuli di pioggia superiori ai 40
millimetri in poche ore.
Contestualmente, i bollettini di previsione del
pericolo di incendio segnalano condizioni di pericolosità media.
codice giallo, in gran parte del territorio regionale, quasi
sovrapponibile alle zone interessate dai temporali. Allo stesso
tempo, persistono condizioni tipiche delle ondate di calore, con
temperature minime notturne elevate, intorno ai 24 gradi, e massime
che in alcune località hanno superato i 40 gradi.
Questa concomitanza di fenomeni determina
l'esposizione contemporanea del territorio al rischio idrogeologico
per temporali e al rischio incendi, e richiede anche particolare
attenzione alle alte temperature.
"Nonostante siamo ormai alla fine di giugno e
siamo più abituati a confrontarci con il pericolo incendi o con le
alte temperature - commenta Mauro Merella, direttore generale della
Protezione civile - nelle ultime giornate le condizioni
meteorologiche hanno reso necessaria l'emissione di avvisi di
criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali....