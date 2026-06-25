La Sardegna nella morsa di caldo, temporali e incendi - Notizie

La Protezione civile regionale sta monitorando e gestendo con particolare attenzione la situazione di fenomeni multirischio che in questi giorni interessa la Sardegna, caratterizzata dalla contemporanea presenza di alte temperature, temporali localmente intensi e condizioni favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi.L'attuale situazione meteorologica determina condizioni particolari per l'Isola.Nell'ultima settimana il Centro funzionale decentrato ha emesso due avvisi per condizioni meteorologiche avverse legate alle elevate temperature. Nella giornata odierna, così come nelle due precedenti, ha inoltre diramato un avviso di criticità ordinaria con codice giallo, per rischio idrogeologico per temporali in buona parte delle zone di allerta della Sardegna.Nelle zone interne si stanno sviluppando, soprattutto nelle ore pomeridiane, temporali localizzati che possono essere intensi, accompagnati da forti precipitazioni, grandine e raffiche di vento fino a circa 70 km/h. In alcune aree sono stati registrati accumuli di pioggia superiori ai 40 millimetri in poche ore.Contestualmente, i bollettini di previsione del pericolo di incendio segnalano condizioni di pericolosità media. codice giallo, in gran parte del territorio regionale, quasi sovrapponibile alle zone interessate dai temporali. Allo stesso tempo, persistono condizioni tipiche delle ondate di calore, con temperature minime notturne elevate, intorno ai 24 gradi, e massime che in alcune località hanno superato i 40 gradi.Questa concomitanza di fenomeni determina l'esposizione contemporanea del territorio al rischio idrogeologico per temporali e al rischio incendi, e richiede anche particolare attenzione alle alte temperature."Nonostante siamo ormai alla fine di giugno e siamo più abituati a confrontarci con il pericolo incendi o con le alte temperature - commenta Mauro Merella, direttore generale della Protezione civile - nelle ultime giornate le condizioni meteorologiche hanno reso necessaria l'emissione di avvisi di criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali....

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