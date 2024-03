Oristano

Le previsioni dei prossimi giorni annunciano anche temperature fino ai 30°



Sarà di breve durata la perturbazione attiva tra oggi e domani, che porterà pioggia in Sardegna. Lo ha annunciato il meteorologo di Sardegna Clima, Dario Secci: nel modello con le piogge attese per questi due giorni, la zona dell’Oristanese è tra le più colpite.

Se la settimana di Pasqua è iniziata tempo incerto, non è detto che la giornata di Pasqua e soprattutto quella di Pasquetta, tradizionalmente dedicata alla gita fuori porta, sarà accompagnata dalla pioggia.

La tendenza annunciata dalle previsioni di Arpas Sardegna segnala per “le giornate di giovedì e venerdì cielo generalmente nuvoloso o velato”, con temperature in aumento in entrambi i valori. “I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, in attenuazione nella giornata di venerdì”, si legge ancora. E “i mari saranno molto mossi o agitati, in progressiva diminuzione dalla serata di giovedì”.

Anche il sito 3B Meteo conferma lo scenario positivo: i cluster meteo puntano con una probabilità molto vicina al 70/80% su una fase anticiclonica per l’Italia. “Dunque”, spiegano i meteorologi, “i giorni che precederanno la Pasqua dovrebbero essere caratterizzati da sole prevalente e