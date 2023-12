La penisola del Sinis tra le bellezze del calendario 2024 della Guardia Costiera

La Guardia Costiera ha destinato all’Unicef i proventi della vendita del calendario, stimati in oltre 50.000 euro, con l’obiettivo di sostenere i progetti in favore dei bambini dell’Afghanistan.

A presentare il calendario è stata la giornalista e attivista Claudia Conte. La serata è stata impreziosita da alcuni momenti musicali eseguiti da un quartetto d’archi del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia.

Sul palco, per i saluti di benvenuto, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il direttore della Biblioteca Nazionale Marciana, Stefano Campagnolo. A ringraziare gli ospiti e le autorità presenti, il comandante generale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, che ha svelato il tema del nuovo calendario istituzionale 2024: dodici avamposti di legalità e sicurezza che testimoniano l’impegno costante delle Capitanerie di porto nei 300 Uffici marittimi presenti lungo gli 8.000 chilometri di costa italiana.

“Questo calendario, il 25° della storia della Guardia costiera”, ha sottolineato l’ammiraglio, “ha l’obiettivo di rappresentare il lavoro quotidiano di 11.000 donne e uomini del Corpo, offrendo uno sguardo unico e coinvolgente sulle diverse missioni che caratterizzano il servizio”.

A presentare poi i dettagli del progetto del calendario, è stato il capo ufficio comunicazione della Guardia costiera, il capitano di vascello Cosimo Nicastro: “L’idea è stata quella di coinvolgere 12 fotografi professionisti, ognuno chiamato a raccontare il proprio territorio e a catturare il lavoro della Guardia Costiera in quei contesti”.

Le pagine del calendario sono state arricchite da una descrizione dei territori in cui sono evidenziati dodici verbi, dodici azioni e attività, che sintetizzano quell’impegno continuo delle donne e uomini del Corpo al servizio degli altri.

Sul palco, dopo le testimonianze di due giovani militari della Guardia Costiera provenienti da Marettimo e Goro, avamposti di legalità e sicurezza ai due estremi del Paese, anche Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia.

Alla presentazione del calendario ha preso parte il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che nel suo saluto ha ringraziato il personale della Guardia costiera per l’impegno e per lo spirito di Corpo dimostrato ogni giorno nei diversi contesti in cui opera, alcuni dei quali particolarmente complessi. “L’Italia deve essere orgogliosa del lavoro della Guardia costiera. Sono orgoglioso anch’io, come ministro, di poter sostenere questa realtà”.

