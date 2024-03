La lite sfocia in tragedia, a L'Aquila muore un 60enne sardo

Una discussione trasformata in tragedia ha scosso il centro di L’Aquila ieri pomeriggio. L’episodio è avvenuto intorno alle 18, precisamente in via Fortebraccio, ai piedi della scalinata della basilica di San Bernardino. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, tre persone si sono trovate coinvolte in una lite che ha presto preso una brutta piega, culminando in una violenta alterco fisico. A quanto pare, due individui avrebbero attaccato un terzo, creando una situazione di squilibrio. Uno dei colpi sferrati durante lo scontro sembra aver colpito Teodoro Ullasci, un uomo di 60 anni originario di Siurgus Donigala ma da tempo residente ad L’Aquila. Dopo essere stato colpito, Ullasci ha fatto pochi passi prima di accasciarsi a terra, spirando sul colpo. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando sgomento e incredulità tra i presenti. Immediatamente dopo l’accaduto, sul luogo del tragico evento sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Il questore, il magistrato di turno e il medico legale si sono recati sul posto

