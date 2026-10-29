La gestione dell'acqua in Sardegna resta pubblica fino al 2034 - Notizie

In Sardegna la gestione dell'acqua resterà pubblica almeno fino al 2034. Con una delibera adottata ieri, il Comitato istituzionale d'ambito dell'Egas, l'Ente che governa il servizio idrico nell'isola, ha prorogato l'affidamento ad Abbanoa, società di cui sono azionisti Regione (con una percentuale scesa sotto il 20%) e 342 Comuni e rivisto al ribasso le tariffe per gli utenti. Il 15 ottobre scorso l'utility aveva chiesto di mantenere fino al 2034 l'affidamento del servizio idrico integrato, che gestisce dal 2005 in scadenza il 31 dicembre 2028.

La decisione del Comitato, di cui fanno parte il capo di gabinetto della presidenza della Regione, Luca Caschili, e dieci sindaci, è stata annunciata dal presidente Fabio Albieri, primo cittadino di Calangianus, affiancato dal direttore generale dell'Egas, Andrea Cappelli. "Siamo per l'acqua pubblica - ha ribadito Albieri - perciò abbiamo optato per l'estensione della durata della concessione. La delibera prevede prescrizioni per rafforzare la capacità di indirizzo e il monitoraggio sul gestore. I risultati dovranno essere misurabili, questa non è un'estensione senza condizioni"."Di fatto abbiamo simulato una gara", ha precisato Cappelli, con riferimento alle prescrizioni stringenti imposte ad Abbanoa in termini di maggiore efficienza e trasparenza.

Il provvedimento deve passare al vaglio dell'Arera, l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, ma è già pienamente operativo. La decisione dell'Egas consente di sostenere un programma di investimenti da oltre 1,8 miliardi di euro, di cui 826 milioni attraverso contributi pubblici. Il piano economico-finanziario 2026-2034 permette di programmare 192 milioni di euro di investimenti aggiuntivi, pur mantenendo tariffe più contenute rispetto a quelle previste del Piano d'ambito, hanno sottolineato Albieri e Cappelli: la riduzione sarà dello 0,5% l'anno nel prossimo triennio.



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