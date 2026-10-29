Carbonia Film Festival, cinque visioni del nuovo cinema italiano - Notizie

(di Maria Grazia Marilotti) Proiezioni, approfondimenti e incontri tra linguaggi. Dall'11 al 15 novembre ritorna, nella città mineraria del Sulcis, il 18/o Carbonia Film Festival. La Fabbrica del Cinema, all'ombra della Grande Miniera di Serbariu e il Cine Teatro Centrale diventano crocevia di storie e visioni.Promossa dal Csc Carbonia della Società Umanitaria diretta da Moreno Pilloni, direzione artistica di Francesco Giai Via, guarda a "un cinema capace di interrogare il presente, mettere in relazione storie personali e collettive e trasformare la visione in un'occasione di incontro", sottolinea Paolo Serra, direttore società umanitaria Sardegna. Fulcro dell'edizione 2026 cinque visioni del nuovo cinema italiano con i titoli in concorso con gli autori in sala: White Lies di Alba Zari, Idda di Irene Dionisio, Balcanica di Nicola Sorcinelli, I figli della scimmia di Tommaso Landucci, e Caro mondo crudele di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti. Opere che esplorano il mondo dei più giovani alle prese con difficoltà e salute mentale, legami femminili, migrazioni, disabilità e famiglia. Fuori concorso, l' omaggio al regista palestinese-siriano Abdallah Al-Khatib ospite internazionale, che presenta Chronicles from the Siege - miglior opera prima a Berlino e Little Palestine, Diary of a Siege, poi l'anteprima di Odio gli indifferenti di Marco Amenta nel centenario dell'arresto di Gramsci, ritratto intimo del pensatore attraverso le lettere dal carcere. Il festival chiude in musica con il cantautore Dimartino, accompagnato da Fabrizio Cammarata, protagonista de "I luoghi che ci portiamo dentro"."Il festival si conferma un contenitore multidisciplinare interconnesso con il tessuto urbano e la sua vita culturale", afferma Moreno Pilloni. Ampi spazi sono dedicati all'arte pubblica. Lo street artist Skan (Emanuele Boi) realizzerà un grande murale al Palazzetto dello Sport attingendo agli archivi fotografici locali. Spazio anche all'installazione di video mapping Amoramnesia di...

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