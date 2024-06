Madrid

Le iniziative all’ambasciata italiana a Madrid per la Festa della Repubblica

I Giganti di Mont’e Prama ambasciatori della Sardegna e apripista per la promozione integrata dell’isola, con le sue eccellenze scientifiche e la specialità dei prodotti enogastronomici. La collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia a Madrid, la Fondazione Mont’e Prama e la Regione ha consentito di dedicare integralmente alla Sardegna le celebrazioni per la Festa della Repubblica che si sono svolte ieri nella capitale spagnola, con un prologo nei due giorni precedenti ed eventi che si svolgeranno anche nella settimana in corso. La collaborazione si è incardinata sull’esposizione in Ambasciata della copia di un Gigante di Mont’e Prama, in attesa dell’arrivo dell’originale a Madrid, previsto per il 17 di settembre.

In una prospettiva di promozione turistica ed enogastronomica, la Regione, con il coordinamento della Fondazione e la collaborazione dei Gal del Sinis, del Sulcis, dell’Ogliastra e della Barbagia ha partecipato, inoltre, a “Passione Italia”, l’evento annuale dedicato alla cultura e alla gastronomia italiana organizzato dal 31 maggio al 2 giugno a Madrid dalla Camera di Commercio e Industria italiana per la Spagna.

La Festa della Repubblica si è celebrata nei giardini della Residenza dell’Ambasciata d’Italia. Salutando gli oltre