Cabras

Hanno partecipato al Festival nazionale della musica “Gian Piero Cartocci”

Pioggia di premi e di riconoscimenti per gli studenti della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo di Cabras. Gli alunni hanno partecipato con successo al XXI Festival nazionale della musica “Gian Piero Cartocci” che si è tenuto a Iglesias dal 27 al 31 maggio.

I ragazzi si sono cimentati in piccoli gruppi orchestrali e come solisti nei quattro strumenti che fanno parte del percorso di studi: pianoforte, clarinetto, chitarra e violino. Sei alunni hanno ottenuto il primo premio con votazione da 98 a 95. Sono stati poi conseguiti 16 secondi premi con votazione da 94 a 90 punti e 15 terzi premi con votazione da 89 a 85.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Paolo Figus, dai docenti di strumento, Riccardo Zinzula di pianoforte, Patrizia Scintu di clarinetto, Fabrizio Sechi di chitarra e Fortunato Casu di violino, che hanno supportato i ragazzi durante tutte le fasi del concorso.

Il percorso a indirizzo musicale, al quarto anno di attività, si conferma un’opportunità didattico-educativa di grande valore per gli alunni in uscita dalla scuola primaria come veicolo di