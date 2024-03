Cabras

Con loro la Dinamo Sassari e la FASI

Un nuovo sodalizio tra la Fondazione Mont’e Prama, Dinamo Sassari e Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, che hanno fatto tappa a Trento per promuovere la conoscenza dei beni archeologici sardi e del Sinis: tra gli appuntamenti convegni e un concerto del Coro Polifonico di Laconi , per far ascoltare i suoni dell’Isola

Lo Spazio Archeologico Sotterraneo del S.A.S. della citta trentina a ha ospitato stamane, l’evento in occasione della trasferta del sodalizio sassarese in Trentino per il campionato di Serie A di basket. Due conferenze e un concerto del Coro sardo ospitato nel Castello del Buonconsiglio. Prosegue dunque la campagna di comunicazione congiunta finalizzata alla divulgazione del patrimonio archeologico e culturale dell’isola.

La giornata si è aperta con i saluti di Franco Marzatico, direttore generale dell’Unità di missione strategica della Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali della Provincia Autonoma di Trento che ha portato anche i saluti di Francesca Gerosa, vice presidente della stessa Provincia autonoma. Marzatico si è soffermato sui legami tra Trento e la Sardegna e Laconi in particolare, ma anche sul binomio sport e cultura. “L’idea che lo sport si accompagni alla