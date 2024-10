La domenica della storia, a Oristano un tour per scoprire la città

La domenica della storia. È il titolo della nuova iniziativa organizzata dall’assessorato comunale alla Cultura e dalla Fondazione Oristano. L’iniziativa è realizzata attraverso l’Archivio storico comunale e il Centro di documentazione sulla Sartiglia per la promozione della storia cittadina. Domenica 6 ottobre, dalle 10:30 alle 12:30, le ragazze del Servizio civile della Fondazione Oristano saranno impegnate nelle attività dell’Archivio storico comunale e del centro di documentazione. Durante l’evento proporranno un tour di 5 tappe nel centro storico oristanese. “Sarà l’occasione per raccontare alcuni degli eventi più famosi e curiosi che hanno caratterizzato la storia di Oristano – spiega l’Assessore alla Cultura Luca Faedda -. Dal racconto della peste del 1652, allo straripamento del Tirso del 1860, alle incursioni e ai saccheggi dei turchi lungo le nostre coste, alla storia delle antiche mura e della Porta Mari. Gli spunti forniti dalle carte del nostro archivio storico sono molteplici e tutti molto interessanti. Nelle scorse settimane, in occasione delle cacce al tesoro culturale, abbiamo riscontrato grande interesse da parte degli oristanesi

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

