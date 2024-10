Arborea, l'ufficio postale chiude a causa delle infiltrazioni d'acqua

Chiude temporaneamente l’ufficio postale di Arborea, a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo dello stabile che ospita la sede. La decisione è stata presa a seguito di un sopralluogo tecnico per garantire la sicurezza di clienti e dipendenti. L’azienda ha comunicato di aver informato già da tempo il proprietario dell’immobile riguardo al problema, chiedendo di intervenire per risolvere le infiltrazioni. Una condizione necessaria per avviare i lavori di ripristino. Tuttavia, non avendo ricevuto riscontro, Poste Italiane si è rivolta all’autorità giudiziaria, e attualmente è in corso un procedimento d’urgenza. Per assicurare la continuità dei servizi, a partire da mercoledì 2 ottobre sarà attivato uno sportello temporaneo presso l’ufficio postale di Marrubiu, situato in via Piemonte. Questo sportello sarà dedicato esclusivamente alla clientela di Arborea e seguirà gli orari abituali dell’ufficio chiuso: dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35. Presso lo sportello di Marrubiu, i cittadini di Arborea potranno accedere a tutti i servizi postali e finanziari,

