La danza a teatro, sui bus e dietro le vetrine dei negozi a Cagliari - Notizie

Teatri, ma anche strade, vetrine dei negozi e autobus per dar spazio ai nuovi linguaggi della danza. Dal 19 settembre al 31 ottobre va in scena a Cagliari la 44/a edizione di Find, Festival Internazionale Nuova Danza, piattaforma per la ricerca e produzione contemporanea. Un festival diffuso tra Bastione Saint Remy, Sa Manifattura, i teatri Carmen Melis e Adriano, il Giardino sotto le Mura, ma anche bus del Ctm, strade e vetrine dei negozi del centro storico.Il festival, organizzato dalla cooperativa Maya, direzione artistica di Cristiana Camba, prevede appuntamenti anche a Quartu Sant'Elena, al Parco Parodi. In primo piano coreografie con grandi nomi della scena nazionale e internazionale e prime assolute. In programma anche masterclass, laboratori, residenze artistiche, proiezioni, musica, e una sezione dedicata ai più piccoli, famiglie e scuole con Find Ragazzi. Filo conduttore del festival che si fregia del riconoscimento EFFe Label, sigillo di qualità europeo è "Soglie: ogni corpo è una frontiera; ogni danza, un passaggio"."Questa edizione del Find disegna una geografia di attraversamenti, in cui ogni spettacolo invita a sostare nel momento esatto in cui qualcosa cambia: un corpo, una comunità, un'immagine, un paesaggio, una memoria", spiega Cristiana Camba.Tra gli ospiti internazionali il Ccn Du Havre Normandie - Le Phare che il 3 ottobre porta YÓS, una coreografia di Fouad Boussouf, la compagnia Dernière Minute / Pierre Rigal, con la prima nazionale (24 ottobre) di Bataille, Marco Da Silva Ferreira / Oases - Ccn de Caen en Normandie con Fantasie Minor (16 ottobre), La spagnola Eyas Dance Project (19 settembre) con Oru & Kreya, dalla Slovenia Fabla Collective. Tra le produzioni italiane, spiccano Virgilio Sieni, compagnia pluripremiata che il 7 ottobre porta sul palco Ma a che serve la luce? / Le...

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