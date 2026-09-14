Intitolata all'agente Pietro Cabras la stazione forestale di Cuglieri - Notizie

Pietro Cabras aveva 28 anni quando, durante le operazioni di spegnimento di un incendio divampato tra Tiria e Palmas Arborea, fu colpito da un malore.Era il 6 maggio 2024.Al giovane agente, deceduto il giorno successivo all'ospedale Brotzu di Cagliari, è stata intitolata la stazione del Corpo forestale di Cuglieri, dove Cabras aveva prestato servizio dal luglio 2023 fino a quella tragica giornata. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre ai familiari dell'agente, la Presidente della Regione Alessandra Todde, il Comandante del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale Gianluca Cocco e numerose altre autorità civili e militari."Intitolare la stazione forestale di Cuglieri a Pietro Cabras significa affidare a un luogo delle nostre istituzioni la memoria di un giovane uomo che ha servito la Sardegna fino all'ultimo giorno della sua vita", ha detto la presidente Todde, rendendo omaggio al giovane agente. "Da oggi il suo nome accompagnerà il lavoro quotidiano di questa Stazione e ci ricorderà il significato più profondo del servizio pubblico. Un servizio svolto spesso lontano dai riflettori, nei boschi e nelle campagne della nostra Isola, dove la tutela dell'ambiente significa anche proteggere le comunità e la loro sicurezza".Rivolgendo alla famiglia di Pietro Cabras la propria vicinanza personale, quella della Giunta regionale e dell'intero Corpo forestale, la presidente Todde ha tenuto a sottolineare la estrema delicatezza del servizio svolto con responsabilità dalle donne e dagli uomini del Corpo."Conosciamo la durezza delle campagne antincendio in Sardegna - ha detto -. Dietro ogni intervento ci sono preparazione e competenza, insieme a un senso del dovere che merita il riconoscimento delle istituzioni e dell'intera comunità sarda.Vorrei che questa targa parlasse soprattutto alle nuove generazioni di forestali e raccontasse loro chi era Pietro,...

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