Oristano

Domani l’inaugurazione: un momento di festa nella giornata di giovedì grasso

Apre a Oristano un nuovo punto vendita della Cooperativa Allevatrici Sarde, che consolida così la sua presenza nella città di Eleonora. Il nuovo negozio “di vicinato” troverà casa in via dei Mille 1, nel popoloso quartiere del Sacro Cuore.

L’inaugurazione è prevista per domani – giovedì, 8 febbraio – alle 9.30. Il parroco della parrocchia del rione, Padre Kingston Salvador, benedirà i locali alla presenza di diverse autorità. Per l’occasione alcuni fornitori della Cas proporranno i loro prodotti in degustazione: si potranno assaggiare le zippole del panificio l’Arte del Pane, di Bauladu e gli insaccati del salumificio Monte Arci, da accompagnare ai vini della Cantina del Rimedio, della Cantina Contini e della Cantina Santa Maria la Palma.

Nei 200 metri quadri di esposizione del nuovo punto vendita della Cooperativa Allevatrici Sarde in via dei Mille 1, il secondo a Oristano, i cittadini troveranno tra gli altri prodotti quelli a marchio Coop, ma anche referenze locali, come il pane e i dolci freschi. Ad accogliere i clienti tre addetti.

Il punto vendita nel quartiere del Sacro Cuore sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30 (in estate 17-20). Domenica chiuso.

L’inaugurazione del punto vendita della Cooperativa Allevatrici Sarde in via dei Mille 1 segue quella del negozio in Via Canepa 3/A, nel complesso Cier, avvenuto lo scorso mese di maggio. In pochi mesi la rivendita nel centro cittadino ha conquistato numerosi affezionati clienti, che trovano la genuinità dei prodotti del territorio.

La CAS è nata nel 1962, per iniziativa di un gruppo di donne originariamente impegnate nell’attività dell’allevamento di animali da cortile e pioniere in Sardegna dell’ospitalità turistica in agriturismo. Attualmente conta 13 mila soci e una radicata presenza in provincia di Oristano e anche in provincia di Nuoro, con un fatturato di circa 13 milioni di euro.

Con una base sociale e rimasta in grande maggioranza femminile, la CAS è attiva nella vendita al dettaglio di generi alimentari, praticata con la formula del negozio di prossimità nei piccoli centri della provincia, in costante rischio di spopolamento. Al loro interno un centinaio di addetti.

Grazie al supporto di Coop Italia, da oltre dieci anni nei negozi della CAS si sono aggiunti insegna e prodotti della stessa Coop. A questi si aggiungono numerose referenze che contano sulla garanzia del noto marchio nazionale.

“Prodotti caratterizzati dalla qualità e dalla eticità garantite dal costante controllo della filiera, assicurato dalla Coop“, ricorda Pieranna Calderaio, presidente della CAS.

Mercoledì, 7 febbraio 2024