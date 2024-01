La Banda di Terralba ripercorre i suoi 40 anni con un concerto tra musica e ricordi

Terralba

Tra i progetti futuri il coinvolgimento di tanti nuovi musicisti

Non un semplice concerto dell’Epifania, ma un tuffo nel passato attraverso una storia quarantennale: la serata di venerdì 5 gennaio sarà l’occasione per la Banda Giuseppe Verdi di Terralba di rivivere tanti bei ricordi e guardare al futuro.

L’appuntamento è per le 18 presso il teatro comunale. A dirigere i musicisti sarà il maestro Giuseppe Congia. “Durante il concerto racconteremo i nostri quaranta anni”, ha spiegato il maestro. “Tracceremo la cronistoria del percorso dagli anni ‘80 a oggi: saranno presenti diversi presidenti e musicisti di ieri, che racconteranno cosa sia significato per loro far parte del gruppo”.

“Sarà l’occasione per ritrovarsi e riunirci anche dopo vent’anni”, ha aggiunto Congia. “Tutti ripercorreranno le proprie esperienze e in tanti hanno accettato con entusiasmo di essere dei nostri. Anche chi non potrà essere a Terralba per motivi di studio o lavoro, ci invierà dei messaggi vocali o delle testimonianze che ripercorreremo in serata. Non mancheranno poi tante foto”.

La storia si ripercorre anche grazie alla musica. “Ci esibiremo in brani di ieri, come la Prima Marcetta, molto gettonata agli esordi della Banda, fino a quelli di oggi, tra i quali quelli natalizi”, ha dichiarato il maestro. “Si tratta di brani originali per banda, che presentano delle trascrizioni apposite. Hanno il sapore di brani più conosciuti, perciò sapranno coinvolgere”.

Nell’ultimo anno la Banda ha avuto qualche nuovo acquisto. “Abbiamo avuto diversi inserimenti di ragazzi dell’indirizzo musicale delle scuole medie di Terralba, almeno cinque. I professori, che fanno parte di complessi e bande, spronano i ragazzi ad avvicinarsi alla musica d’insieme, portando avanti lo studio dello strumento”, ha commentato Congia. “Abbiamo poi sette o otto bimbi che partecipano alle lezioni propedeutiche”.

La Banda Giuseppe Verdi pensa al futuro. “Abbiamo diversi progetti in cantiere sui quali si sta riflettendo con il nuovo direttivo, che vede a capo la presidente Cinzia Nocco. Porteremo avanti il sodalizio della Banda Larga e le collaborazioni con le altre realtà del paese, come per esempio con il coro Res Nova, che ci ha coinvolti nel concerto del 17 dicembre”, ha concluso Congia. “Vogliamo coinvolgere i musicisti di Terralba, che è molto attiva dal punto di vista musicale, per allargare i nostri orizzonti e diventare una vera e propria associazione musicale, con altri nuovi strumenti. Per esempio, tanti ragazzi alle medie studiano violino, ma dopo la terza lasciano lo strumenti. Noi vorremmo invece coinvolgerli e spingerli a non abbandonare. D’altronde la musica di gruppo ha tutto un altro valore rispetto a quella fatta da soli”.

Martedì, 3 gennaio 2024