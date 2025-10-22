Kings League, Florenzi sbaglia rigore e confonde le regole: "Non avevo capito"

(Adnkronos) - Esordio tutt'altro che indimenticabile per Alessandro Florenzi nella Kings League Cup. L'ex Roma e Milan, oggi con la maglia dei 'Bigbro', ha fallito il rigore decisivo nello shootout finale, regalando così la vittoria alla squadra avversaria, i Caesar, capitanati da Damiano Er Faina ed En3rix.

Il match inaugurale del torneo di calcio a 7 si è concluso 6-7 per i Caeser, ma il vero colpo di scena l'ha dato proprio Florenzi, suo malgrado, protagonista dell'ultimo atto, quello decisivo, della partita. Il suo errore ha permesso così agli avversari di conquistare i primi due punti della stagione.

Un errore da 'principiante' quello di Florenzi. E mentre la squadra avversaria esultava per la vittoria, il calciatore non riusciva a rassegnarsi per non aver compreso prima le regole del gioco. "Io non avevo capito, non avevo capito le regole del gioco", ha esclamato Florenzi dopo l'errore del dischetto. "Io pensavo che dopo gli shootout c'era la descalada", ha urlato ancora con frustrazione.