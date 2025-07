Julia Garner sarà Madonna, confermato il biopic sulla Regina del pop

(Adnkronos) - Il biopic su Madonna, da lei scritto e diretto, si farà. Lo ha confermato l'attrice Julia Garner, che interpreterà la pop star. Era stato annunciato nel 2020, alla regina del Pop erano state proposte due sceneggiature, che non l'avevano convinta. Da qui la decisione di voler lavorare da sola allo script. Poi, qualche anno più tardi, nel 2023, 'Who's That Girl' - questo il titolo del film biografico - sembrava che dovesse vedere la realizzazione e invece è stato archiviato. In quel periodo, l'artista aveva deciso di dedicarsi al suo 'The Celebration Tour'.

A riaccendere la speranza dei fan è l'attrice, attualmente impegnata nella promozione del film Marvel 'I Fantastici 4: Gli inizi', che in un podcast ha dichiarato: "Si dovrebbe ancora fare". Garner, grande fan di Miss Ciccone, ha poi ricordato il provino: "Volevo vedere se potevo farcela, perché non sono una ballerina professionista e dovevo imparare a ballare, anche davanti a lei, e convincerla che sapevo farlo", sottolineando che "ogni cosa grandiosa richiede molto tempo" per essere realizzata.

Garner, secondo quanto riportato dai media internazionali, ha avuto la meglio su Florence Pugh, Alexa Demie e la cantante Bebe Rexha. Complice non solo il talento, ma anche la somiglianza con Madonna che tutti hanno potuto vedere quando l'attrice è salita a sorpresa sul palco della tappa a New York del tour con un look ispirato all'icona del pop.

