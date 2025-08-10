Jesolo, auto finisce nel fiume: grave bambino di 5 anni

(Adnkronos) - Un'auto con una famiglia a bordo è caduta nel fiume Sile a Jesolo, Venezia, ed è finita ad una profondità di sette metri: un bambino di 5 anni è stato estratto dai sommozzatori dei vigili del fuoco ed è grave, mentre i genitori sono illesi. La dinamica di come l'auto sia finita ne fiume è ancora da chiarire. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la via Piave a Jesolo e sono stati i genitori a chiamare i soccorsi. Il bambino, rimasto intrappolato nella vettura sott'acqua per diversi minuti, è stato rianimato e trasportato d'urgenza all'ospedale di Padova ed è in gravi condizioni. Sul posto i Carabinieri.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie