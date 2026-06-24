(Adnkronos) - “Penso che il Primo Ministro Meloni abbia fatto un lavoro eccellente qui in Italia per quasi cinque anni. Ha portato l’Italia a diventare un leader mondiale e gode di grande rispetto. E penso che gli italiani siano molto intelligenti e continueranno a prendere le decisioni giuste nella loro leadership”. E' quanto ha detto l'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta, nell'intervista rilasciata a Sky Tg24.

“Posso confermare che abbiamo un accordo bilaterale con l’Italia da decenni, in base al quale ci sosteniamo a vicenda, e ho sempre visto entrambe le parti rispettare i propri impegni", ha poi aggiunto rispondendo ad una domanda dopo le dichiarazioni del segretario generale della Nato, Mark Rutte, secondo cui 500 aerei militari statunitensi sarebbero decollati da basi in Italia a supporto dell’operazione americana contro l’Iran.

"Non c'è niente di male se due leader - tutti osservano ogni loro mossa - hanno un disaccordo. Ma questo non ha nulla a che vedere con le relazioni tra Italia e Stati Uniti", ha poi ribadito l'amabsciatore in un'intervista a Bloomberg, sottolineando che le relazioni sono "buone" e la partnership militare tra i due Paesi rimane intatta. "Siamo grandi alleati".

L'ambasciatore ha ricordato che un accordo sui minerali critici tra Stati Uniti e Italia, denominato Pax Silica, sarà firmato nelle prossime settimane, un altro segnale di distensione nelle relazioni. L'Italia aveva annullato la sua partecipazione al vertice che avrebbe dovuto ospitare la firma dell'accordo dopo le dichiarazioni di Donald Trump sulla premier Meloni.

"La premier Meloni ha fatto un lavoro incredibile", ha ancora affermato Fertitta. "Se convocherà le elezioni, credo che il popolo italiano prenderà di nuovo la decisione giusta".