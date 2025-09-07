(Adnkronos) - Italia e Turchia in campo oggi 7 settembre per la finale dei Mondiali femminili di pallavolo. Le azzurre del ct Julio Velasco vanno a caccia del secondo titolo iridato dopo quello vinto nel 2002.
Il Brasile, sconfitto dall'Italia in semifinale, ha vinto la medaglia di bronzo.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie