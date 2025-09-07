Giorgetti: "Quest'anno non serve nessuna manovra correttiva"

(Adnkronos) - "Quest'anno non serve nessuna manovra correttiva". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in video collegamento con il forum Teha di Cernobbio.

"La Legge di Bilancio era legge delle manovre correttive e dei sacrifici imposti agli italiani, la notizia è che quest'anno non serve nessuna manovra correttiva", ha rivendicato Giorgetti spiegando che il governo ha "stretto la cinghia" solo su misure come "il superbonus e il Reddito di cittadinanza".

"Abbiamo fatto un lavoro in modo serio, pragmatico e sulla base dei dati disponibili. Un metodo di serietà e responsabilità e prudenza che sta pagando un dividendo importante per il bilancio e le imprese", aggiunge.

