(Adnkronos) - Sono state ufficializzate le formazioni di Italia-Moldavia, che alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia giocheranno la partita, rispettivamente, numero 2 e 3 del proprio percorso nel girone I di qualificazioni ai Mondiali 2026. Il commissario tecnico Luciano Spalletti rispetto alla sfida a Oslo cambia in difesa con Coppola sostituito da Ranieri, poi cambia 4/5 del centrocampo con il solo Tonali ancora titolare, in avanti confermata la coppia Retegui-Raspadori. Dall'altra parte, rispetto all'ultima sfida il 25 marzo contro l'Estonia, persa 2-3, il tecnico Serghei Clescenco cambia molto, a partire dal portiere con Avram preferito a Kozhukhar per il terzo portiere diverso in 3 partite, ma anche in difesa e a centrocampo, passando dal 4-2-3-1 al 3-4-3, con gli uomini offensivi che rimangono gli stessi rispetto all'ultima sfida.

Questi gli 11 iniziali: Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Moldavia (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. Commissario tecnico: Serghei Clescenco.