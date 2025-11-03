Shein e le bambole sessuali dall'aspetto infantile, la minaccia della Francia dopo la denuncia

(Adnkronos) - La Francia, dopo il caso della vendita di bambole gonfiabili pedopornografiche, minaccia di vietare Shein se "questi comportamenti si ripeteranno". A minacciare il colosso dell'e-commerce è il ministro dell'Economia francese, Roland Lescure intervistato da 'Rmc' e 'Bfm Tv'.

"Voglio essere molto chiaro: se questi comportamenti si ripeteranno, avremo il diritto e lo chiederò, che la piattaforma Shein venga vietata sul mercato francese. E' previsto dalla legge", avverte il ministro dell'Economia precisando che queste norme sono previste anche per "atti terroristici, traffico di droga e pedopornografia".

"La legge è molto chiara: se ci sono comportamenti che si ripetono o se gli oggetti in questione non vengono rimossi entro 24 ore, il governo può chiederlo", sottolinea Lescure. In questa fase, aggiunge, "abbiamo fatto una denuncia al procuratore quindi ci sarà un'indagine giudiziaria" che dovrà "identificare i motivi per cui questo tipo di prodotti sono finiti su queste piattaforme".

Le autorità francesi attraverso la Direzione generale per la Concorrenza e la Lotta contro le Frodi hanno scoperto "che il sito di e-commerce Shein vendeva bambole sessuali dall'aspetto infantile". La loro descrizione e categorizzazione sul sito, aveva sottolineato l'Autorità, "lasciano pochi dubbi sulla natura pedopornografica del contenuto". Il gigante asiatico dell'e-commerce ha dichiarato poco dopo di aver rimosso "immediatamente" le bambole sessuali.