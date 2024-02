Oristano

Presentati i candidati per la circoscrizione di Oristano

La grave situazione in cui versano i servizi sanitari in Sardegna è stata al centro dell’incontro promosso da Sinistra Futura, lista che per le elezioni del 25 febbraio sostiene la candidatura di Alessandra Todde alla guida della Regione.

Nella sala convegni della Fondazione Berlinguer sabato pomeriggio sono stati innanzitutto presentati i sei candidati proposti da Sinistra Futura per la circoscrizione di Oristano. Sono l’insegnante Maria Delogu, il medico Giuseppino Canu, Sebastiana Floris, consigliera comunale di opposizione del comune di Terralba e già candidata con il partito durante le scorse elezioni comunali a Oristano, così come la docente Sonia Floris. E ancora, l’ingegnere meccanico, professore e imprenditore Alberto Marceddu, anche lui candidato con la coalizione che a Oristano sosteneva Efisio Sanna, con il Partito Democratico, e Paolo Marras.

Bruno Palmas, responsabile provinciale di Sinistra Futura, è quindi intervenuto sul tema del diritto negato alla salute, e ha illustrato le proposte che il suo partito sostiene per porre rimedio alla progressiva soppressione dei servizi sanitari.

Dopo di lui Pino Tilocca, preside del liceo “De Castro” di Oristano, ha ricordato i provvedimento con cui il governo ha di fatto imposto pesanti limitazioni al dritto allo studio.