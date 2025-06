(Adnkronos) - Nuova notte di guerra tra Iran e Israele. Continua ad aumentare il bilancio delle vittime, mentre Teheran ha lanciato una nuova ondata di attacchi mortali contro Israele durante la notte. Almeno otto persone, tra cui bambini, sono state uccise e circa 200 ferite in Israele in seguito di attacchi durante la notte, secondo quanto riferito dai media locali che citano i soccorritori. Edifici sono stati colpiti a Tel Aviv e Gerusalemme (VIDEO).

Nel frattempo, le Forze di difesa israeliane hanno detto di aver completato una vasta serie di attacchi contro obiettivi a Teheran legati al progetto nucleare del regime iraniano. L'Idf ha affermato che nelle operazioni mirate, hanno colpito sedi e siti che avrebbero potuto consentire all'Iran di ottenere armi nucleari. In un post su X, si legge: "L'Idf ha completato una vasta serie di attacchi contro obiettivi a Teheran legati al progetto nucleare del regime iraniano. Gli obiettivi includevano il quartier generale del ministero della Difesa iraniano, la sede del progetto nucleare Spnd e altri obiettivi, che hanno favorito gli sforzi del regime iraniano per ottenere un'arma nucleare e dove il regime iraniano ha nascosto il suo archivio nucleare."

Nella stessa serata, Israele non ha escluso nessun obiettivo negli attacchi contro l'Iran, anche la guida suprema Ali Khamenei ''non è off limits'', ha detto un alto funzionario israeliano, intervistato dal Wall Street Journal.

Israele ha iniziato ad attaccare l'Iran venerdì mattina, mirando a impianti nucleari, figure militari di spicco, scienziati nucleari di alto livello, posizioni di difesa, città e impianti petroliferi. Da allora, secondo i dati ufficiali, in Iran sono state uccise decine di persone e ferite centinaia. Per l'Iran si è trattato di una dichiarazione di guerra e hanno iniziato così a lanciare missili e droni contro Israele in rappresaglia.

Dal canto suo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiarito che Washington non ha alcun ruolo nell'attacco all'Iran e ha avvertito che le forze armate statunitensi metteranno in campo tutta la loro forza militare in caso di attacco. "Gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con l'attacco contro l'Iran della notte scorsa. Se venissimo attaccati in qualsiasi modo dall'Iran, tutta la forza e la potenza delle Forze armate statunitensi si abbatterebbe su di voi a livelli mai visti finora. Tuttavia, possiamo facilmente raggiungere un accordo tra Iran e Israele e porre fine a questo sanguinoso conflitto", ha scritto Trump su 'Truth Social.'