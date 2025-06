(Adnkronos) - Il tedesco Alexander Zverev è stato battuto 3-6, 6-7 (0-7) dall'americano Taylor Fritz nella finale dell'Atp di Stoccarda. Il numero 3 del ranking mondiale dovrà aspettare ancora per vincere il suo primo torneo sull'erba. Il 28enne di Amburgo ha perso la finale undici giorni dopo la sua eliminazione al Roland Garros.

Gli organizzatori avevano spostato la finale al primo pomeriggio per il meteo. Con il punteggio di 1-1 nel secondo set, la partita è stata interrotta per circa 80 minuti a causa della pioggia. Ma anche in seguito, il numero tre del mondo ha avuto poche chance di vincere contro il servizio devastante dell'americano.