La ruspa al lavoro per la realizzazione della strada di collegamento tra Is Arutas e Mari Ermi - Foto di Andrea Abis

Cabras

Ieri l’avvio dei lavori, annunciati dal sindaco di Cabras Andrea Abis: “Importante anche per la sicurezza”

Finalmente una strada costiera collegherà Is Arutas e Mari Ermi, così come avveniva in passato. I lavori per la realizzazione dell’intervento che avvicinerà le due bellissime spiagge del Sinis di Cabras sono stati avviati ieri e annunciati dal sindaco del paese lagunare, Andrea Abis. Una ruspa è già al lavoro tra grandi sassi e terra battuta, per ricavare il tracciato lungo il quale potranno transitare le auto. Tempi di conclusione previsti dal sindaco: una ventina di giorni.

La strada sarà realizzata in terra battuta, ha precisato il sindaco Abis: “Sarà in linea con l’assetto stradale del Sinis dal punto di vista del paesaggio, dove si viaggia