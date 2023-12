Cronaca Coinvolte due ragazze

I rilievi della polizia locale in via Cagliari, dopo che la donna ferita è stata portata al Pronto soccorso

Oristano

Coinvolte due ragazze

Attraversavano la via Cagliari sulle strisce pedonali, non lontano dall’incrocio con la via dei Muratori, quando sono state travolte da un motociclista che si è allontanato ed è poi tornato indietro a piedi.

Vittime dell’incidente due ragazze finite all’ospedale.

Continua a leggere su OristanoNoi

Giovedì, 28 dicembre 2023

commenta