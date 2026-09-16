Investimento di Abbanoa da 243 mln con Credem, 'esposto a Corte conti e Anac' - Notizie

Un affidamento di 243 milioni di euro da parte di Abbanoa a un istituto finanziario, la Credem, per sottoscrivere fondi di investimento e gestioni patrimoniali finisce sotto la lente dell'opposizione in Consiglio regionale, e in particolare di Fratelli d'Italia, che dopo le risultanze di un accesso agli atti, annuncia anche un esposto alla Corte dei Conti e all'Anac.A chiarire le motivazioni e la scansione temporale delle iniziative intraprese dal gestore idrico in riferimento alla gestione patrimoniale è stato il capogruppo Paolo Truzzu durante una conferenza stampa: "Dall'accesso agli atti è emerso chiaramente come questo affidamento sia avvenuto in violazione dei principi generali del codice degli appalti, senza alcuna valutazione comparativa ed è stato deciso in maniera repentina e senza le necessarie delibere del Cda". In particolare Truzzu, ricostruendo cronologicamente la vicenda, contesta le modalità con cui una prima tranche di 50 milioni sarebbe stata affidata a Credem nell'agosto 2025 "in sole 48 ore", "senza una valutazione comparativa, se non ex post, con altri istituti e prima dell'approvazione definitiva delle linee guida per la gestione dei fondi".Il regolamento, ha riferito, sarebbe stato approvato dal Comitato di gestione patrimoniale 46 giorni dopo l'affidamento e non sarebbe mai stato approvato dal Cda, nonostante la delibera istitutiva del Comitato prevedesse questo passaggio. Per Truzzu c'è stata "molta fretta per distribuire queste risorse e, invece, molta tranquillità e calma per stabilire le regole attraverso quali queste risorse dovevano essere affidate".La valutazione comparativa delle offerte, secondo Truzzu che ha fornito alla stampa tutti i documenti ricevuti, sarebbe stata formalizzata il 30 giugno 2026, mettendo a confronto l'offerta Credem dell'agosto 2025 con quelle del Banco di Sardegna e di Bnl arrivate successivamente. "È una valutazione comparativa ex post che dimostra che non era...

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