Carburanti, trasporti e hotel, prezzi in ascesa a Cagliari - Notizie
Nel mese di agosto, a Cagliari, l'indice dei prezzi al consumo
per l'intera collettività (NIC) registra una variazione
congiunturale pari a +0,9%, in aumento rispetto al mese precedente
(+0,5%). Su base tendenziale, l'indice registra una variazione pari
a +3,4%, in aumento anch'essa rispetto al mese precedente
(+2,7%).
Nel report del Comune di Cagliari si evidenziano però alcune voci che pesano più delle altre sulla spesa delle famiglie. In particolare saltano all'occhio gli incrementi per combustibili liquidi (+16,4%), elettricità (+1,2%) e gas (+1,2%).
Non va meglio sul fronte dei trasporti, dove si osservano incrementi significativi per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di passeggeri (+34,6%), il trasporto aereo di passeggeri (+5,7%), oltre che per i costi dei carburanti e lubrificanti per mezzi personali di trasporto (+5,6%) e per altri tipi di trasporto merci (+1,7%).
Per quanto riguarda i ristoranti e i servizi di alloggio, ad agosto si registra una variazione congiunturale del +1,9%, in aumento rispetto al mese precedente (+1,6%). La variazione tendenziale si attesta a +2,1%, in diminuzione rispetto al mese precedente (+2,3%). L'incremento più marcato riguarda la classe servizi di alloggio (+7,8%).
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