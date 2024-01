Cronaca Sequestrati 90mila euro dopo le indagini della Finanza

“Malversazione a danno dello Stato”: è il reato che la Guardia di finanza di Cagliari ha ipotizzato per due coniugi – titolari di un esercizio commerciale nel Medio Campidano – accusati di aver usato per investimenti in Borsa i fondi ricevuti per l’emergenza Covid, quasi centomila euro.

Marito e moglie avevano chiesto i fondi stanziati dal “decreto liquidità” (decreto legge 8 aprile 2020), con il quale il Governo puntava ad aiutare le imprese in difficoltà durante la pandemia. Quei finanziamenti avrebbero dovuto essere destinati a sostenere l’attività dell’azienda, ma dei 98.500 euro ricevuti dai due indagati solo una minima parte era stata usata correttamente. Con 90 mila euro invece i due coniugi avevano acquistato titoli.

A conclusione delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cagliari, il Tribunale ha disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie intestate agli indagati, per un valore equivalente all’illecito investimento, pari appunto a 90.000 euro.

L’operazione si inquadra in un più ampio contesto di prevenzione disposto dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Cagliari contro le frodi nel settore delle contribuzioni pubbliche, fenomeno che produce effetti distorsivi per l’economia e abusa delle risorse economiche dello Stato.

Giovedì, 11 gennaio 2024

