Colitti, 54 anni, nato a Roma , si è laureato in giurisprudenza nel gennaio del 1995 e si è arruolato poco dopo come agente ausiliario, diventano agente effettivo nel 1997. Nel 2003 vince il concorso per funzionari nella Polizia di Stato. Dal 2004 al 2009 dirige il Commissariato di Carbonia, assume poi il ruolo di Capo ufficio di Amministrazione e successivamente vice dirigente del XIII Reparto mobile di Cagliari.

“È un arrivederci”, ha detto Pietrosanti alla Sardegna. “Ringrazio tutte le amministrazioni comunali del Guilcier, del Barigadu e dell’Alto Montiferru, in particolare la sindaca di Abbasanta Carta che ci ha sostenuto in questi tre anni. È stata sempre attenta alle problematiche del Caip e a far crescere la scuola”.

“Abbiamo fatto un lavoro importante per l’ampliamento dei posti letto, passati da 120 a 190”, ha detto ancora Roberto Pietrosanti. “Sono in atto progetti per ulteriori infrastrutture e a brave partiranno i lavori per aumentare ancora i posti letto”.

Nei 3 anni di direzione di Pietrosanti, hanno prestato giuramento centinaia di agenti in prova della Polizia di Stato, dopo aver completato il corsi come allievi agente. “La scuola di Abbasanta farà i corsi allievi anche per i prossimi tre anni. Saranno due corsi l’anno, con un indotto economico forte per il Giulcier”, ha ricordato il dirigente.

Dalla professione all’impegno sociale: “Sono ancora presidente dell’Associazione di donatori della polizia di Stato”, ha precisato Pietrosanti. “Tornerò in Sardegna almeno due volte al mese per organizzare alcune iniziative. In questi ultimi mesi abbiamo dato una grande mano agli ospedali sardi e in particolare ai giovani talassemici. La Sardegna ha un grande bisogno di donazioni di sangue”.

“Voglio salutare Abbasanta e chi mi ha adottato per tre anni: il paese di Paulilatino, dove ho vissuto”, conclude Pietrosanti.