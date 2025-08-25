Inter-Torino 5-0, Thuram e Lautaro lanciano i nerazzurri - Rivivi il match

(Adnkronos) - L'Inter è tornata in campo nella Serie A 2025/26. Oggi, lunedì 25 agosto, i nerazzurri hanno affrontano il Torino a San Siro nella prima giornata di campionato - in diretta tv e streaming - battendolo per 5-0. Decidono i gol, nel primo tempo, di Bastoni e Thuram nel primo tempo, che nel secondo ha firmato la sua doppietta. Nella ripresa a segno anche Lautaro Martinez e il nuovo acquisto Bonny, all'esordio in maglia Inter.

Nella seconda giornata di Serie A, in programma il weekend del 31 agosto, l'Inter sarà impegnata ancora una volta in casa contro l'Udinese, mentre il Torino ospiterà la Fiorentina.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie