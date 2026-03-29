India: Spedizioni indiane di acciaio militare per Israele bloccate e indagate in Italia

(Adnkronos) - 28 Marzo 2026_ Tre delle quattro spedizioni indiane di acciaio di grado militare destinate a Israele sono state bloccate e sono ora sotto indagine in Italia, con la notizia che arriva fino in India. Le autorità italiane stanno investigando su questi carichi, con una spedizione al porto di Cagliari e altre due al porto di Gioia Tauro, a seguito delle pressioni del movimento globale a guida palestinese Boycott, Divestment, Sanctions (BDS). L'acciaio, proveniente dall'India e identificato dal movimento BDS, No Harbour for Genocide e dall'organo investigativo The Ditch, è destinato ai produttori di armi israeliani per la produzione di armi. Un rapporto del People's Embargo for Palestine ha inoltre evidenziato che l'Italia ha agito come hub di trasbordo nel dicembre 2025 per un carico originario di R. L. Steels and Energy Ltd, un'azienda di Daulatabad, India, destinato a una struttura militare israeliana. La notizia, che sottolinea il ruolo dell'Italia nel transito di materiali militari, è stata riportata dal sito maktoobmedia.com. L'Italia, in quanto firmataria delle Convenzioni di Ginevra, del Trattato sul Commercio delle Armi (ATT) e della Convenzione sul Genocidio, è legalmente tenuta a garantire che le sue esportazioni non facilitino gravi violazioni del diritto internazionale.

Fonte: https://www.maktoobmedia.com