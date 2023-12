Indennizzi della Regione anche per capannoni e fabbricati danneggiati dal grande rogo del 2021

Cagliari

In Montiferru, Planargia e Marmilla. Iniziativa dei consiglieri Loi e Tatti

A due anni e mezzo dal grande incendio che ha interessato il Montiferru, la Planargia e l’Alta Marmilla, arrivano finalmente risposte concrete per gli indennizzi alle strutture (capannoni e fabbricati) delle aziende agricole professionali danneggiate nei roghi del 2021.

Grazie ad un emendamento al disegno di legge sulla variazione di bilancio, a firma dei consiglieri regionali Diego Loi e Gianni Tatti, è stato finalmente sanato un vero e proprio vulnus normativo.

Nel rogo del 2021, che ha interessato una superficie di 13.000 ettari, solo nel Montiferru, risultando l’incendio più esteso in tutta Italia in termini di area bruciata, sono stati coinvolti 10 Comuni del Montiferru, provocando ingenti danni economici, sociali e ambientali.

Sino ad oggi le somme erogate dalla Regione Sardegna, tramite l’Agenzia Laore e la Protezione Civile, hanno indennizzato le produzioni, le scorte aziendali (fieno, mangimi, sementi) e le recinzioni, ma nessun indennizzo per le strutture aziendali necessarie alla normale attività produttiva.

L’emendamento presentato dai consiglieri Loi e Tatti, ed approvato nel corso della seduta pomeridiana del 30 novembre, destina le economie derivanti dalle somme stanziate per gli indennizzi e non impegnate, a favore delle aziende agricole professionali che hanno subito danni alle strutture aziendali, permettendo a queste di ripristinare in tutto o in parte la piena operatività produttiva aziendale.