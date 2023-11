Incidenti, troppi morti lungo le strade sarde. Nuova ricerca e nuovi timori anche con l’arrivo dei monopattini

Cagliari

Ecco tutti i numeri

Sono tante le croci lungo le strade della Sardegna. Troppe vittime e numeri da far paura quelli diffusi nel corso di un’iniziativa svoltasi a Cagliari. Un forum ospitato negli uffici del palazzo di giustizia e che ha avuto tra i promotori il procuratore generale Luigi Patronaggio, il questore di Cagliari Paolo Rossi, il comandante della legione carabinieri Sardegna Stefano Jasson, il comandante regionale della polstrada Giovanni Marziano, il comandate della polizia locale di Cagliari Giambattista Marotto, il responsabile della sezione infortunistica della polizia locale di Cagliari Nicola Ambrosini e il comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, Michele Tamponi. E’ stato proprio il colonnello Tamponi a fornire interessanti statistiche che testimoniano un problema irrisolto.

“La Sardegna ha vissuto eventi drammatici”, ha detto il procuratore Luigi Patronaggio, aprendo i lavori, “dai ragazzi che hanno perso la vita su viale Marconi a Cagliari alla direttrice del carcere di Nuoro. Numeri da brivido. Cagliari, in particolare, sconta la malamovida che porta in città giovani da tutta la provincia. Questo forum serve per lanciare un messaggio di educazione stradale e sensibilizzazione”.

Il procuratore generale ha quindi illustrato il pacchetto delle norme stradali allo studio del parlamento che prevede pene e sanzioni più severe per gli automobilisti.

Lo studio. “In Sardegna, anche in ragione di una viabilità secondaria molto articolata, che si dirama dai 377 comuni dell’Isola, gli incidenti più gravi avvengono sulle strade extraurbane con un indice di 5 decessi ogni 100 incidenti, mentre nelle strade urbane, soprattutto in funzione della minore velocità sostenuta, l’indice di mortalità si ferma all’1,6 ogni 100 casi”, ha spiegato il colonnello Michele Tamponi, comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari.

“Nell’Isola nel 2022 si sono registrati 3.313 incidenti stradali che hanno causato la morte di 100 persone e il ferimento di altre 4.557, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Nell’anno in corso l’arma dei carabinieri, in ragione della capillare presenza sul territorio, ha proceduto a rilevare sulle strade urbane ed extraurbane 1.602 incidenti stradali di cui 37 con esiti mortali e con oltre 1.000 persone ferite”.

“Nel 2022”, ha spiegato ancora il colonnello Tamponi, “gli interventi sono stati 2.216 e, in 48 casi a seguito di sinistro con esiti mortali. Dei 37 sinistri mortali solamente il 33% si è verificato su strade statali. Il maggiore numero di sinistri è concentrato nelle fasce orarie serali/notturne”.

“La maggior parte dei sinistri stradali”, ha spiegato ancora il colonnello Michele Tamponi, “risulta concentrata nelle giornate di sabato e domenica, così come il maggior numero dei feriti, mentre quello delle vittime è risultato avere una incidenza superiore nelle giornate feriali”.

“Al riguardo, il così detto fenomeno delle “stragi del sabato sera”, si pone tristemente all’attenzione dell’opinione pubblica per il gravoso bilancio di vittime, soprattutto nei giovanissimi, che nei fine settimana perdono la vita al rientro dai luoghi di svago e divertimento. Questa emergenza ha determinato un impegno delle forze di polizia, nei fine settimana, orientato su una massiccia campagna di controlli sulle strade di maggior afflusso, presso le discoteche e l’effettuazione di test per la guida sotto l’influenza di alcol e droga”.

“Le strade dove in genaerale abbiamo accertato che si verificano più incidenti”, ha ricordato il colonnello Michele Tamponi, “sono la statale 131 ma anche la statale 196 tra Villasor e Villacidro».

Controlli. “Nel corso dell’intero anno 2022”, ha reso noto ancora il colonnello Michele Tamponi, comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, “gli utenti interessati dai controlli su strada dell’arma dei carabinieri della Sardegna sono stati oltre 600.000, i veicoli sono stati 425.591. A seguito dei controlli effettuati agli utenti coinvolti in sinistri stradali a livello nazionale – sono risultati positivi al test per l’alcool 3.657 soggetti e altrettanti 606 presso gli Ospedali a seguito di analisi mediche”.

“Nell’Isola”, ha spiegato ancora il colonnello Tamponi, ” i militari dell’arma nel 2022 hanno contravvenzionato 505 automobilisti, sorpresi a guidare in stato di alterazione psicofisica connessa all’abuso di alcool o al consumo di stupefacenti. In 80 casi i conducenti hanno rifiutato di sottoporsi all’accertamento, vedendosi ritirare in ogni caso la patente di guida”.

Tendenza allarmante. “Un dato allarmante, in crescita rispetto al 2022, è il numero dei veicoli che circolano senza copertura assicurativa”, ha reso noto il colonnello Michele Tamponi, comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari. “Sono state 730 le sanzioni elevate dall’arma che, in 805 casi ha proceduto a sequestrare il veicolo sprovvisto di assicurazione”.

“Un nuovo fattore di sinistrosità riguarda la categoria dei velocipedi, nella quale sono entrati prepotentemente i monopattini la cui diffusione, soprattutto nei centri urbani, è in costante crescita, in particolare tra i giovani. Considerati quali “utenti deboli” dalle statistiche ufficiali, al pari dei pedoni, nell’anno in corso sono stati coinvolti in 20 sinistri”.

“Va sottolineato come l’uso di questo mezzo di trasporto non richieda alcun tipo di abilitazione per il conducente o alcun tipo di obbligo per lo stesso o per il veicolo, a tutti gli effetti coinvolto nelle dinamiche della circolazione stradale. La massiccia diffusione e l’incisivo impatto nel traffico stradale consiglierebbero, come per l’abilitazione prevista per i ciclomotori, che a monte vi sia una formazione sulle regole che disciplinano la circolazione stradale o quantomeno che sia reso obbligatorio l’utilizzo del un casco protettivo, come per i ciclomotori. Anche tra gli utenti dei velocipedi si sono registrati, seppur in limitati casi, i primi sinistri mortali”.

Altre indicazioni importanti. “Negli ultimi dieci anni la situazione a Cagliari è rimasta quasi invariata sul fronte degli incidenti stradali”, hanno detto il comandante della Polizia locale Giambattista Marotto e il tenente Nicola Ambrosini. “Ogni giorno in città entrano oltre 160mila veicoli e gli incidenti aumentano quando ci sono in circolazione meno veicoli”.

Prevenzione. “Nell’estate appena trascorsa”, ha riferito il colonnello Michele Tamponi, comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari , “l’arma dei carabinieri, in collaborazione con la Fondazione per la Sicurezza Stradale dell’ANIA (Associazione Nazionale Istituti Assicurativi) ha operato la campagna “Adotta una strada” col potenziamento, lungo la rete stradale extraurbana, dei controlli finalizzati ad accertare lo stato psicofisico dei conducenti e a divulgare la cultura della sicurezza stradale tra i giovani, con la distribuzione gratuita di etilometri (precursori) e materiale informativo”.

“Nell’ambito della campagna di “Educazione alla legalità”, che ogni anno l’arma dei carabinieri svolge su tutto il territorio nazionale presso gli Istituti Scolastici, vengono promossi, tra gli altri temi che riguardano la gioventù, quello della sicurezza stradale con particolareriguardo all’uso del casco protettivo per i conducenti di motocicli, delle cinture di sicurezza e per la prevenzione della guida in stato di ebrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”.

“Per concludere”, ha affermato il colonnello Michele Tamponi, “la sicurezza stradale rappresenta un tema molto complesso ma altrettanto fondamentale per la nostra società. Per consentire ai giovani utenti della strada di poter circolare in sicurezza occorre attuare diverse soluzioni, a partire dall’educazione stradale sinoall’approccio del “Safe System” della sicurezza stradale per la costruzione di un sistema di strade sicure per prevenire gli incidenti”.