Gravissimo incidente a Tasonis - Sinnai: giovane scooterista in condizioni critiche al Brotzu

Sinnai, 15 agosto 2024 – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 agosto, nella frazione montana di Tasonis, a Sinnai. Un giovane in sella a uno scooter ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada in circostanze ancora da chiarire. Le sue condizioni, al momento del ricovero al Brotzu di Cagliari, sono risultate molto gravi.

L’incidente e i soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 18:00, quando un automobilista di passaggio ha notato lo scooter danneggiato e il conducente a terra privo di sensi. Immediatamente è stato allertato il 112, il numero unico per le emergenze, e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.

Il giovane, ancora incosciente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu, dove i medici lo hanno sottoposto a urgenti accertamenti. Al momento, la sua prognosi è riservata, ma le sue condizioni appaiono preoccupanti.

Le indagini dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dalle prime verifiche, sembrerebbe che lo scooterista abbia perso il controllo da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tuttavia, le cause precise – che potrebbero includere malore, alta velocità o condizioni della strada – saranno chiarite solo dopo ulteriori accertamenti.

Preoccupazione per il giovane ferito

La comunità di Sinnai e in particolare la frazione di Tasonis è scossa dall’accaduto. Tutte le attenzioni sono ora rivolte alle condizioni del giovane, il cui stato rimane critico.

Conclusioni e consigli di sicurezza

Questo tragico episodio riporta l’attenzione sull’importanza della prudenza alla guida, soprattutto in strade montane e tortuose come quelle della zona di Tasonis. Le autorità ricordano l’obbligo di rispettare i limiti di velocità, indossare casco omologato e mantenere sempre la massima concentrazione al volante (o al manubrio).

Aggiornamenti sullo stato di salute del giovane e sulle cause dell’incidente saranno forniti non appena disponibili.

