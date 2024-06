Incidente mortale a Tramatza, i funerali di Stefano Pistis

Domani pomeriggio, alle ore 16, si svolgeranno i funerali di Stefano Pistis, graduato assistente della Brigata Sassari, tragicamente deceduto ieri in un incidente stradale sulla strada statale 131, al chilometro 102, in direzione Tramatza. Insieme a lui c’era anche l’altro militare Roberto Calaresu, 47 anni, rimasto gravemente ferito ma non in pericolo di vita. L’incidente sembra essere stato causato dall’esplosione di un pneumatico, che ha fatto perdere il controllo del veicolo blindato su cui viaggiavano, finito poi rovesciato su un fianco. Pistis è stato sbalzato fuori e ha perso la vita sul colpo, mentre Calaresu è rimasto intrappolato all’interno. Entrambi stavano andando verso Olbia per imbarcarsi. Grande il dolore per questa perdita condiviso dalla moglie Paola, i figli Chiara, Francesco e Caterina, la madre, il suocero, le sorelle, i cognati, la cognata e tutti i parenti. I funerali con la celebrazione della Santa Messa si svolgeranno domani, alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di San Gioachino e Sant’Anna in Sant’Anna Arresi. “​​​È con immenso dolore

