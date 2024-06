Incidente a San Vero Milis, le condizioni delle ragazze ferite

Le condizioni delle quattro ragazze ferite nell’incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte di sabato sulla strada statale 292, all’altezza dell’incrocio per la marina di San Vero Milis, stanno migliorando. L’incidente, di natura frontale, ha visto coinvolte due auto per cause ancora in fase di accertamento.

Tre delle ragazze viaggiavano insieme su una delle vetture coinvolte, mentre la quarta era sola nell’altra auto al momento dell’impatto. L’evento ha richiesto un immediato intervento medico: il personale sanitario del 118-Areus ha provveduto al trasporto delle ferite agli ospedali San Martino di Oristano e Santissima Annunziata di Sassari, dove erano state temporaneamente ricoverate per ricevere le cure necessarie. Alcune di loro sono già state dimesse con una prognosi di diversi giorni di recupero.

I vigili del fuoco del Distaccamento di Oristano sono intervenuti prontamente sulla scena dell’incidente, rispondendo alla chiamata della sala operativa. La loro azione ha mirato a mettere in sicurezza l’area, minimizzando ulteriori rischi per le persone coinvolte e per gli altri automobilisti in transito lungo la statale.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie