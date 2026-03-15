Una bambina di 5 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per le ferite riportate in un incidente stradale accaduto questa mattina, intorno alle 11, a Prato, in via Braga, nella frazione di Tavola. Secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe sfuggita al controllo della mamma e avrebbe attraversato la strada nel momento in cui stava sopraggiungendo un'auto Bmw condotta da un cittadino italiano, che non è riuscito a evitare l’impatto.

Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l’elisoccorso Pegaso e la polizia locale per i rilievi e per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La bambina è stata stabilizzata sul luogo dell’incidente e trasportata in codice rosso con l’elicottero all’ospedale fiorentino di Careggi, per poi essere trasferita all’ospedale pediatrico Meyer. I medici si sono riservati la prognosi e stanno monitorando costantemente le sue condizioni, giudicate molto gravi. Secondo quanto emerso, la piccola soffrirebbe anche di problemi cardiaci che aggraverebbero il quadro clinico. L’automobilista è stato sottoposto all’alcoltest, risultato negativo. La polizia locale prosegue gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.