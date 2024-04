Questa mattina si è verificato un grave incidente in via San Paolo, a Milis. Una Bmw si è scontrata con violenza contro il muro di una casa, causandone il crollo. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora da chiarire, ma il fatto ha provocato panico tra i residenti del quartiere. Per fortuna, la casa era vuota al momento dell’impatto, evitando così il rischio di vittime.

Il conducente della vettura è stato particolarmente fortunato: nonostante la violenza dell’incidente, è riuscito a uscire illeso dall’auto e a mettersi in salvo prima dell’arrivo delle autorità. Visibilmente scosso dall’accaduto, ha preferito allontanarsi a piedi dalla scena, ma è stato successivamente rintracciato dai carabinieri. Non è da escludere la possibilità che nelle prossime ore vengano presi dei provvedimenti.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area circostante e prevenire ulteriori danni. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e valutando l’entità dei danni alla struttura colpita.