Incendio Sa Marigosa, allarme a Riola Sardo: danni ingenti

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito lo stabilimento di Sa Marigosa, un’azienda specializzata nell’ortofrutta e nella preparazione di conserve sottolio a base di ortaggi. Nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 18, a Riola Sardo Le prime ipotesi suggeriscono che le fiamme siano divampate accidentalmente da un furgone parcheggiato all’interno di un capannone adibito a deposito di mezzi agricoli. L’incendio si è rapidamente propagato, avvolgendo in breve tempo tutto ciò che incontrava sul suo cammino. Sul luogo del disastro sono prontamente intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, coadiuvate dai carabinieri, nel tentativo di arginare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Grazie all’intervento tempestivo degli operatori del 115, i mezzi agricoli che si trovavano all’interno del capannone sono stati portati all’esterno e salvati dalla furia delle fiamme. Tuttavia, i danni materiali rimangono ingenti. Un primo capannone è stato completamente distrutto e le fiamme hanno raggiunto anche l’area degli uffici, danneggiando gravemente una sala riunioni. L’azienda Sa Marigosa , nota per la

