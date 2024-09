Incendio nel deposito di fieno a San Nicolò d’Arcidano

Ieri, intorno alle ore 14:30, un incendio si è sviluppato in un capannone situato nelle campagne di San Nicolò d’Arcidano. Le fiamme hanno rapidamente avvolto un deposito di fieno, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

La squadra 1A, inviata dalla centrale operativa di Oristano, ha constatato che l’incendio aveva colpito un capannone adibito alla conservazione del fieno, la cui copertura era dotata di pannelli fotovoltaici. Questo fattore ha complicato ulteriormente le operazioni di spegnimento, poiché le fiamme si sono propagate rapidamente, causando il parziale collasso della struttura e delle tamponature esterne.

Grazie all’operato coordinato della squadra del 115, supportata da un’autobotte, sono state intraprese misure urgenti per mettere in sicurezza l’area colpita e controllare l’incendio. Le forze intervenute hanno lavorato senza sosta per prevenire la propagazione del rogo ai capannoni adiacenti, evitando così un potenziale disastro di dimensioni maggiori. I vigili del fuoco hanno monitorato la situazione per garantire che non vi siano ulteriori sviluppi dell’incendio.