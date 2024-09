Bosa sotto shock per l'omicidio di Giusi Massetti

Maria Giuseppina (Giusi) Massetti, la donna tragicamente uccisa ieri dal marito Roberto Gleboni in via Ichnusa, a Nuoro, era originaria di Bosa. I suoi legami familiari con questa storica località erano molto forti. Nonostante da diversi anni si fosse trasferita a Nuoro, Giusi aveva mantenuto un forte legame con la città del Temo, dove trascorreva frequentemente le vacanze estive, riportando i ricordi di una gioventù serena e spensierata. Durante questi periodi, Giusi si dedicava a far vivere ai suoi figli l’atmosfera calorosa delle sue origini, partecipando a feste locali e tradizioni, che mantenevano viva la sua connessione con la terra natale. Oggi, il bilancio di questa terribile tragedia a Nuoro si aggrava ulteriormente. Dopo la morte della 43enne Giusi Massetti, e della figlia 25enne Martina, i medici dell’ospedale San Francesco hanno comunicato la morte cerebrale anche del figlio Francesco, di soli 10 anni. Tragicamente, è stato confermato anche il decesso del vicino di casa, Paolo Sanna, di 69 anni. La vicenda ha raggiunto il culmine con il suicidio di Roberto Gleboni, il quale,

