Le indagini sull’incendio nel ricovero attrezzi che si è verificato ieri pomeriggio a Narbolia, poco dopo le 14:30, sono ancora in corso. Il rogo ha interessato un ricovero attrezzi situato in via Leone XIII, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona.

Immediatamente dopo l’allerta, una squadra di vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano è intervenuta sul posto. Gli operatori del 115 sono riusciti a bloccare le fiamme che, fortunatamente, erano già state tenute sotto controllo dal proprietario del locale. Grazie alla tempestività dell’intervento, i danni sono stati contenuti, evitando che l’incendio si propagasse ad altre strutture vicine.

Dopo aver domato il rogo, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, mentre gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza sulle cause che hanno portato all’incendio. Al momento, non si esclude la possibilità che il focolaio possa essere attribuibile a un malfunzionamento di un apparecchio elettrico, probabilmente in carica al momento dell’incidente. Nel frattempo le Forze dell’Ordine continuano a monitorare la situazione e a raccogliere testimonianze per chiarire i dettagli di quanto accaduto.