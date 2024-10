Bosa celebra una triplice testimonianza di longevità e resilienza, con tre cittadini che hanno superato il traguardo dei 100 anni, un evento che coinvolge e unisce l’intera comunità nel ricordo e nella celebrazione delle radici. L’ultimo a unirsi a questo ristretto gruppo è stato il signor Antonio Ibba, noto in paese per la sua vita dedicata all’allevamento e alla famiglia. Antonio, che ha spento le sue cento candeline il 15 ottobre, ha vissuto una vita scandita dal lavoro nei campi, dalla cura del bestiame e da una quotidianità fatta di sacrifici, ma anche di profondi legami umani, valori che ora trasmette ai figli, ai nipoti e ai pronipoti.

Pochi giorni prima, il 28 settembre, anche la signora Maria Carmina Schintu ha festeggiato i suoi cento anni, circondata dall’affetto dei propri cari. Anche Maria Carmina è un esempio di vita all’insegna dell’amore per la famiglia e per le tradizioni bosane, un percorso che la rende non solo una centenaria, ma una memoria vivente per la comunità. Questi due festeggiamenti sono avvenuti a pochi mesi dal compleanno della signora Pietrina Pinna, che ha raggiunto i cento anni nel dicembre 2023, completando così il gruppo dei tre “saggi” di Bosa.

Il sindaco, Alfonso Marras, ha partecipato alle celebrazioni in segno di omaggio e gratitudine verso questi concittadini speciali. Portando una targa di auguri a nome di tutta l’amministrazione e della comunità, Marras ha voluto ricordare come gli anziani siano “il filo che ci lega alla nostra storia e alle nostre tradizioni, e che rafforza in tutti noi il senso e il significato della famiglia”. Per il primo cittadino, l’esempio di Antonio, Maria Carmina e Pietrina è un motivo di profondo orgoglio per l’intera collettività. “La comunità di Bosa nutre un profondo rispetto e un immenso affetto verso gli anziani, autentico esempio di vita spesso affrontata con tanti sacrifici, e per questo meritevoli della massima considerazione”, ha dichiarato Marras.

Questi tre cittadini centenari rappresentano, infatti, un patrimonio di esperienze e storie di vita che, in una società in rapido cambiamento, acquisiscono un valore inestimabile. Le celebrazioni hanno sottolineato l’importanza di tramandare ricordi e aneddoti, i cui protagonisti sono questi uomini e donne d’altri tempi, che hanno attraversato fasi storiche cruciali, guerre e trasformazioni sociali e culturali. Antonio, Maria Carmina e Pietrina, con le loro vite fatte di semplicità, di dedizione al lavoro e di impegno per il benessere delle generazioni successive, incarnano uno stile di vita che, oggi, appare quasi eroico.