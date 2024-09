Incassi record per la Fiera dell'artigianato artistico di Mogoro

Sono stati 6850, in un mese, gli ingressi alla Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna, a Mogoro, con un incasso dalle vendite dei biglietti pari a poco meno di 20mila euro, mentre l’incasso per le produzioni vendute ammonta, dopo soli 30 giorni, a oltre 153mila euro. L’esposizione di Mogoro, aperta lo scorso 27 luglio, conferma i grandi numeri degli anni precedenti, con un trend leggermente in crescita rispetto al 2023. “Ogni anno facciamo un passo avanti – commenta l’assessore comunale delle Attività produttive, Francesco Serrenti -, e non solo nei numeri, che ovviamente ci soddisfano, per quanto parziali, e ci spronano a continuare nella direzione intrapresa. Siamo cresciuti edizione dopo edizione, come organizzazione, come amministrazione comunale, anche come Comunità mogorese: l’impegno è notevole, sotto tutti i punti di vista, ma la macchina è rodata e tutti, a iniziare dai ragazzi dell’accoglienza, ci mettono quotidianamente entusiasmo e professionalità”. Anche in questa edizione i visitatori stanno mostrando apprezzamento per l’abbinata ticket-visita a siti o musei del Parte Montis: nel primo mese sono

