Grave incidente sulla strada statale, due feriti: cosa è successo

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 6 di questa mattina sulla strada statale 291 Var, al chilometro 3 in direzione Sassari. Il sinistro ha coinvolto due veicoli, che si sono tamponati provocando un impatto violento. Secondo le prime ricostruzioni, dopo il tamponamento, una delle vetture è andata a impattare contro il guardrail, mentre l’altra si è ribaltata sulla carreggiata. Fortunatamente, entrambi i conducenti sono riusciti a uscire autonomamente dai veicoli nonostante la gravità dell’incidente. I due uomini sono stati prontamente soccorsi dal personale sanitario del 118-Areus e trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. I feriti sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Sassari, gli agenti della Polizia Stradale e i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del sinistro e regolare la viabilità. L’incidente ha provocato disagi al traffico, con code e rallentamenti che

