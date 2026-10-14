Inaugurato il centro servizi polifunzionale del porto di Santa Giusta - Notizie

Inaugurato dall'AdSP del Mare di Sardegna il centro servizi polifunzionale del porto di Oristano-Santa Giusta. L'edificio, rinato dalla riqualificazione dell'ex caserma dei Vigili del Fuoco, è dedicato alla filiera agroalimentare. Ma può diventare, come accaduto con l'approdo della Renaissance, nave da crociera della compagnia Ambassador Cruise Line, 1.120 passeggeri a bordo, anche una vetrina del territorio per i crocieristi.Il fabbricato si sviluppa su circa mille metri quadri di superfici interne, più aree verdi per ulteriori 1.300. L'opera è finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per circa 7,6 milioni di euro. Il cuore del centro è il posto di controllo frontaliero del ministero della Salute (ex Pif), per i controlli sanitari direttamente nello scalo. Un vantaggio che il presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, Domenico Bagalà, nel corso della cerimonia di inaugurazione, ha definito fondamentale per un porto che movimenta ogni anno oltre un milione di tonnellate di merce, per più della metà cereali, mangimi e fertilizzanti. Il centro sarà, inoltre, la sede degli uffici dell'AdSP. Gli espositori hanno offerto ai crocieristi degustazioni dei prodotti tipici alimentari, dal miele all'olio, dalla pasta, i legumi ed il riso alla bottarga.In vetrina anche prodotti naturali per la cosmesi, gioielli e i tappeti artigianali di Samugheo. "Il centro servizi polifunzionale per la logistica agroalimentare del porto di Oristano-Santa Giusta — ha detto Bagalà - è la sintesi di ciò che vogliamo per questo scalo: un porto che lavora per le imprese, sostenendo le eccellenze della filiera del territorio e che, allo stesso tempo, sa accogliere con un ottimo biglietto da visita chi arriva dal mare. Con i controlli sanitari in banchina la filiera agroalimentare guadagna tempo e competitività; con il ritorno delle crociere lo scalo si apre a...

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