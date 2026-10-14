(Adnkronos) - Prosegue il decorso posto operatorio dell'attore Davide Iacopini, ricoverato all'Ao San Camillo Forlanini di Roma, dopo l'incidente in monopattino causato da una minicar. Il paziente è in Terapia intensiva e - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - è stata avviata la diminuzione della sedazione e trapela un cauto ottimismo in un quadro clinico ancora complesso, la prognosi rimane riservata. L'attore nella notte di venerdì scorso è stato sottoposto a un secondo intervento neurochirurgico perfettamente riuscito.

L'incidente in monopattino dell'attore era stato provocato da una minicar. I carabinieri della compagnia di Roma San Pietro e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, coordinati dalla procura della Repubblica di Roma, nella notte hanno sequestrato una minicar per caratteristiche e fattezze corrispondente a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre, tra cui quella che avrebbe provocato il grave ferimento dell’attore Iacopini. Due minorenni, due ragazzi di 16 e 17 anni, individuati dopo le indagini dei militari dell'Arma e della polizia locale, hanno ammesso le sei aggressioni, tra cui quella che avrebbe provocato il grave ferimento dell’attore.